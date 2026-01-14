Anadolu Ajansı • Tire
İzmir'de ev yangını! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesi Turan Mahallesi'nde 89 yaşındaki Meryem Küpeli'ye ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde Küpeli'nin cansız bedeni bulundu.
Meryem Küpeli'nin cenazesi, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
