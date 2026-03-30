İzmir'in Konak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Sahilinde kayalıklar arasında hareketsiz halde bulunan ve kordon bağı hâlâ kesilmemiş olan kız bebeğin cansız bedeni ekipleri alarma geçirdi. Polis bebeğin annesini arıyor...

Olay, 26 Mart günü sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. İzmir Körfezi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekipleri, sahil bandındaki kayalıkların arasında bir bebeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORDON BAĞI BİLE ÜZERİNDEYDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, kordon bağı üzerinde olan kız bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS ANNESİNİ ARIYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekipler talihsiz yavrunun annesini arıyor.

