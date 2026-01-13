İzmir'de hakkında ihbarı bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boğularak öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü tespit edilen Yılmaz'ın cinayet zanlısı tutuklandı.

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde 29 Aralık 2025 tarihinde 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kadının bulunması için çalışma başlattı.

OLAYIN CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın cinayet olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kadının cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Genç kadının 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darbedildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği öne sürüldü. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü iddia edildi.

SON ANLARI KAMERADA

Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

