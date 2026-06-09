İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Karşıyaka Sahili'nde iki gün önce, gençler arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C. yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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