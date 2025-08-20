Kadıköy'de drift yapan taksici yakalandı! Bakan Yerlikaya: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde drift yaparak karşıdan karşıya geçen anne ve çocuklarının üzerine aracını süren taksici yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taksi şoförünün ehliyetine 2 ay el konulduğunu, aracın ise men edildiğini duyurdu. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy'de drift yaparak karşıdan karşıya geçen ve anne ile çocukların üzerine araç sürek taksi şoförünün yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında sürücünün N.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
PARA CEZASI UYGULANDI, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olarak kırmızı ışık ihlali, drift yapmak, saygısız araç kullanmak ve kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden N.E.’ye idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi. Şahıs adli makamlara sevk edildi.
Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayanlara sert tepki göstererek, “Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağınız birkaç dakika hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir? Trafik bir kültürdür, bu kültürü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"19 Ağustos 2025 tarihinde (dün) Kadıköy’de, karşıdan karşıya geçen bir anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.
🔻İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır.
🔻2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye:
📌Kırmızı ışık kuralına uymamak,
📌Drift atmak,
📌Saygısız araç kullanma
📌Kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.
🔻Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir.
Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara sesleniyorum: Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız bir kaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir?
Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."