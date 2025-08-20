Kadıköy'de drift yapan taksici yakalandı! Bakan Yerlikaya: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy'de drift yaparak karşıdan karşıya geçen ve anne ile çocukların üzerine araç sürek taksi şoförünün yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında sürücünün N.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

PARA CEZASI UYGULANDI, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olarak kırmızı ışık ihlali, drift yapmak, saygısız araç kullanmak ve kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden N.E.’ye idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayanlara sert tepki göstererek, “Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağınız birkaç dakika hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir? Trafik bir kültürdür, bu kültürü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: