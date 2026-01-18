Düzce-Gölyaka yolunda kar yağışı nedeniyle meydana kazada iki araç kafaya kafaya çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar hurdaya dönerken, yol güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı.

Düzce-Gölyaka yolu Üçyol mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Düzce’den Gölyaka yönüne giden Z.T. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda bulunan 7 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

