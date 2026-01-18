Şişli D-100 Otoyolu’nda motosikletinin kontrolünü kaybederek önce bir araca ardından bariyerlere çarpan sürücü S.B., olay yerinde can verdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Şişli D-100 Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü S.B., kontrolünü kaybederek önce orta şeritte ilerleyen 07 BEJ 893 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından yol kenarına savrulup bariyerlere çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, çarpma sırasında S.B.’nin kaskının başından çıktığı ve başını bariyerlere çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatılırken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Hafif ticari aracın sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hayatını kaybeden S.B.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

