Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme sanıklar K.B. ile M.F.K.'ya kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası verirken, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı hayatını kaybetmiş, ölümüne ilişkin dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar E.A.K., A.S.P. ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B., M.F.K., M.T.Y., İ.E.Ö., U.E.M. ile Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kalbinden bıçaklanmıştı! 17 yaşındaki Eyüp Arıcı davasında 5 kişiye beraat

5 KİŞİYE BERAAT

Savcı mütalaasında, sanıkların iştirak halinde ve tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan sanık K.B. ile M.F.K.'ya 16 yıl hapis cezası verirken, diğer 5 şahıs hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

9 Şubat 2025 tarihinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. İkizi ve bir arkadaşıyla birlikte saldırıya uğrayan, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı hayatını kaybetti. E.A.K., A.S.P. ile 18 yaşından küçük sanıklar K.B., M.F.K., M.T.Y., İ.E.Ö., U.E.M. tutuklandı.

