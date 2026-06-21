İzmir’de bir saldırgan hayvanlara yardım bahanesiyle çağırdığı Eczacı Beray Yürek’i darp ederek dehşeti yaşattı. Yürek, saldırganın kendisini kemerle boğmaya çalıştığını iddia ederken, saldırganın Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Saldırgan tutuklandı, işine de son verildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre Eczacı Beray Yürek, hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine gittiği adreste saldırıya uğradı.

Kan donduran olay! Eczacıya ‘yardım’ bahanesiyle darp! Kemerle boğmaya çalıştı

‘KEMERLE BOĞMAYA ÇALIŞTI’ İDDİASI

Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardıktan sonra şikayetçi oldu. Yürek, saldırganın kendisini darp ettiği, kemerle boğmaya çalıştığını öne sürdü. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kan donduran olay! Eczacıya ‘yardım’ bahanesiyle darp! Kemerle boğmaya çalıştı

TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen H.Z. tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirten Beray Yürek, saldırganla uzun süre mücadele ettiğini söyledi. Yürek, "Hayatta kalmam şans eseri" dedi.

Kan donduran olay! Eczacıya ‘yardım’ bahanesiyle darp! Kemerle boğmaya çalıştı

BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Öte yandan tutuklanan saldırgan H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Kan donduran olay! Eczacıya ‘yardım’ bahanesiyle darp! Kemerle boğmaya çalıştı

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