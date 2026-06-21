Kan donduran olay! Eczacıya ‘yardım’ bahanesiyle darp! Kemerle boğmaya çalıştı
İzmir’de bir saldırgan hayvanlara yardım bahanesiyle çağırdığı Eczacı Beray Yürek’i darp ederek dehşeti yaşattı. Yürek, saldırganın kendisini kemerle boğmaya çalıştığını iddia ederken, saldırganın Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Saldırgan tutuklandı, işine de son verildi.
- Eczacı Beray Yürek, 19 Haziran'da saat 17.30 sıralarında ihbar üzerine gittiği adreste saldırıya uğradı.
- Yürek, yüzünde ve boynunda darp izleri oluştuğunu ve saldırganın kendisini kemerle boğmaya çalıştığını belirtti.
- Şüpheli H.Z., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen H.Z. tutuklandı ve Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
- Tutuklanan H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı.
- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, saldırıyı kınadı ve H.Z.'nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
İzmir’in Selçuk ilçesinde19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre Eczacı Beray Yürek, hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine gittiği adreste saldırıya uğradı.
‘KEMERLE BOĞMAYA ÇALIŞTI’ İDDİASI
Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardıktan sonra şikayetçi oldu. Yürek, saldırganın kendisini darp ettiği, kemerle boğmaya çalıştığını öne sürdü. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen H.Z. tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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Kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirten Beray Yürek, saldırganla uzun süre mücadele ettiğini söyledi. Yürek, "Hayatta kalmam şans eseri" dedi.
BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI
Öte yandan tutuklanan saldırgan H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.