Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için yola çıkan yolcu otobüsünün Kars’ın Susuz ilçesinde devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars’ta feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kars’ta feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 17 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürerken, kazanın meydana geldiği noktada trafik kontrollü olarak sağlandı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, anma etkinlikleri için yola çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yol şartları ve hava durumuna karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

