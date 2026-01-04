Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren’i 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip olacak trenin toplam 577 yolcu kapasiteli olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren projesi hakkında tarih vererek önemli açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren'i 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Milli Elektrikli Hızlı Tren ne zaman raylara inecek? Tarih belli oldu

Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam 15 set üretmeyi planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, trende alınan güvenlik önlemlerine de dikkat çekti.

Milli Elektrikli Hızlı Tren ne zaman raylara inecek? Tarih belli oldu

“577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK”

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere 15 set üretmeyi planlıyoruz. Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi 2026 yılı içerisinde raylara indirerek test sürecini başlatacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz toplam 577 yolcu kapasiteli olacak. Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak.

Milli Elektrikli Hızlı Tren ne zaman raylara inecek? Tarih belli oldu

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Elektrikli Hızlı Tren’in saatte 225 kilometre hıza sahip olacağını belirten Bakan Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını belirtti.

Milli Elektrikli Hızlı Tren ne zaman raylara inecek? Tarih belli oldu

“2026-2028 YILLARI ARASINDA 15 SET”

Trenin iç donatısında son aşamalara yaklaştıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam biri prototip olmak üzere toplam 15 set üretmeyi planlıyoruz. Şu anda Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Haberle İlgili Daha Fazlası