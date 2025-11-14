Elazığ'da motosikletteki yangına yanıcı maddeyle müdahale eden şahıslar alevlerin arasında kaldılar. Olayda can kaybı yaşanmazken, motosiklet ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da tamir sırasında bir motosiklette çıkan yangına su yerine şişedeki yanıcı maddeyle müdahale eden 2 kişi bir anda alevlerin arasında kaldı.

Şahıslar olayı yara almadan atlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan motosiklet tamir için bir iş yerine götürüldü.

ALEVLERE YANICI MADDE İLE AKILALMAZ MÜDAHALE!

Burada arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı.

Şahıslardan biri yangını söndürmek için şişenin ağzını açarak yanıcı maddeyi alevin üzerine serpti.

Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı. Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

