Kilis'te acı olay! 13 yaşındaki kız canından oldu
Kilis’te bir apartmanın 3. katından düşen 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
