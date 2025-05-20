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Kız arkadaşını öldürüp 12'inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız arkadaşını öldürüp 12&#039;inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da tartıştığı sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs 12'inci kattan atlayarak intihar etti. Şahsın hayatına son vermeden önce bıraktığı intihar mektubu ortaya çıktı. Mektupta yer alan açıklamalar dikkat çekti.

Adana'da sevgilisini vahşice öldürdükten sonra intihar eden şahsın yazdığı mektup ortaya çıktı. Katil zanlısı mektubunda, "Beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim" dedi.

Olay, 19 Nisan akşam saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evde kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi. Engin Yüce'nin yazdığı 6 sayfalık mektup ortaya çıktı.

Kız arkadaşını öldürüp 12'inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı - 1. Resim

"BENİ CANİ KATİL OLARAK GÖRMEYİN"

Engin Yüce yazdığı mektupta, "Bir gün böyle bir kayıt alacağımı ve bu yaşımda öleceğimi hiç düşünmezdim. Hayat çok ve çok garip özellikle benim için hep öyle oldu. Lütfen beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim hiçbir zamanda olmadım. Beni yakından ve uzaktan tanıyan herkes bilir. İyi yürekli ve cana yakın bir insan olduğumu ben hayatımda karınca incitmemiş bir insanım çöpünü yere atmayan ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermiş birisiyim" dedi.

Kız arkadaşını öldürüp 12'inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı - 2. Resim

"POLİS AĞABEYLERİM BU OLAYLARI ARAŞTIRIN"

Yüce, "Lütfen polis ağabeylerim tüm emniyet birimlerinden Allah rızası için tek istediğim bu olayların araştırılması ve ismini vereceğim tüm şahısların yakalanmasını istiyorum. Çünkü ben zaten bu olaylardan önce zar zor yaşıyordum. Artık beni hiç yaşanmaz hale getirdiler" diyerek kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği kişilerin ismini yazdı.

Kız arkadaşını öldürüp 12'inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı - 3. Resim

Engin Yüce mektubunda, "Ben katil değilim adli sicil kaydım bile yok. Benim her şeyimle oynadılar. Unutmaya çalıştım olmadı. Benim namusumla bile oynadılar" ifadelerini kullandı.

Kız arkadaşını öldürüp 12'inci kattan atlamıştı! İntihar mektubu ortaya çıktı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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