İzmir'de husumetli iki grup, birbirlerine konum atıp bir araya geldi. Çıkan kavgada yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aralarında yaşı 18'den küçüklerin de bulunduğu 13 kişiden 5'i tutuklandı.

7 Haziran günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde edinilen bilgiye göre, aralarında kız meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki taraf birbirlerine konum atarak buluşma gerçekleştirdi.

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HEPSİNİN YAŞI 18'DEN KÜÇÜK!

Belirlenen adese gelen taraflar arasında çıkan kavgada bir anda silahlar ateşlendi. A.Ç. (15) isimli bir çocuk ağır yaralanırken, kavgaya karışan yaşları 18'ten küçük şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu arada, yüzünden aldığı isabetle ağır yaralanan A.Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİRBİRLERİNE KONUM ATMIŞLAR

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarda, kız meselesinden dolayı aralarında itilaf bulunan tarafların olay günü birbirlerine konum atarak buluşma gerçekleştirdikleri, olay esnasında da karşı karşıya geldikleri anda birbirlerine silah kullanmaya başladıklarının tespit edildiği bildirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan detaylı kamera ve sokak çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden A.Ç. dışında olaya karışan 4'ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere toplamda 13 şahıs tespit edildi. Yaşları 18'den küçük çocukların bulunduğu şüpheliler, 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Adliyeye sevkedilen şahıslardan 1'i savcılıktan, 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B.(17), S.H. (16) çıkarılmış oldukları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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