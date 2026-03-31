Kocaeli'nin Körfez ilçesinde markette çıkan kavga sebebiyle 17 yaşındaki Deniz Bilmez, 18 yaşındaki B.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Bilmez yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan B.Ö. İstanbul'da yakayı ele verdi.

29 Mart akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan markette B.Ö. (18) ile Deniz Bilmez (17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, market dışına taşarak kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında B.Ö. bıçakla Deniz Bilmez'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN İSTANBUL'A KAÇMIŞ

17 yaşındaki Bilmez'in cenazesi, bugün Yukarı Hereke'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayın ardından kaçan şüpheli B.Ö.'nün, polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası