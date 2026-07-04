Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte çok sayıda araç suların içinde mahsur kaldı. Ekipler, ihbarlar üzerine kent genelinde yoğun çalışma başlattı.

Kocaeli'de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kocaeli'yi sağanak vurdu! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.



Kocaeli'yi sağanak vurdu! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın ardından bir evi su bastı. Evde maddi hasar oluştu.

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