İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'yi sağanak vurdu! Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı
Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte çok sayıda araç suların içinde mahsur kaldı. Ekipler, ihbarlar üzerine kent genelinde yoğun çalışma başlattı.
Özetle DinleKocaeli'yi sağanak vurdu! Araçlar göle dönen yolla...
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3. Sayfa 2 dk önce
Kocaeli'de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkileyerek cadde ve sokakların göle dönmesine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.
- Şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.
- Birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.
- Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
- Su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kalan bir araç olduğu belirtildi.
- Vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.
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Kocaeli'de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.
Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.
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