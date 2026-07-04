Mason Greenwood'da son düzlük! Fenerbahçe heyeti transferi bitirmek için Fransa'ya gitti
Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan Mason Greenwood için bir hamle daha yapılacak. Sarı-lacivertliler bu kez transfere noktayı koymak için bastıracak. İki kulüp yetkilisinin transferi tamamlamak için Fransa'ya gittiği belirtildi.
- Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki yetkili, Mason Greenwood transferini bitirmek için Fransa'ya gitti.
- Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a yıllık 7 milyon euro maaş teklif ettiği, Roma'nın ise 5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
- Mason Greenwood, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol ve 11 asist kaydetti.
Son olarak Mancheste City'den Nathan Ake'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertli kulüp uzun süredir ismi gündemde olan Mason Greenwood için yeniden harekete geçti.
2 YETKİLİ TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN GİTTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki isim Mason Greenwood transferi bitirmek için Fransa'ya gitti.
Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Mason Greenwood için bugün resmi teklif yaptı ve Roma'nın son yaptığı teklifin önüne geçti! Fenerbahçe yaptığı bu teklifle Marsilya'nın istediği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştı. Mason Greenwood şu an tatilde ve Marsilya'dan haber bekliyor" dedi.
FENERBAHÇE'NİN MAAŞ TEKLİFİ ÖNE ÇIKTI
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fenerbahçe, Mason Greenwood'a Roma'dan daha yüksek bir maaş teklif etti.
Haberde sarı-lacivertli kulübün yıllık 7 milyon euro, Roma'nın ise 5 milyon euro maaş önerdiği belirtildi.
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İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Geçtiğimiz sezon 45 maçta Marsilya formasını giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 26 gol atıp 11 de asist yaptı.