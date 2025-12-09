Malatya Battalgazi’de, 32 yaşındaki Mehmet A., kaldığı konteynerde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Yarımcahan - Cevizaltı Hobi Evleri mevkiinde meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE GÖRDÜLER

İddiaya göre, Mehmet A.'ya (32) ulaşamayan yakınları konteynere geldiklerinde genci kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekipleri başında tek kurşun girişinin bulunduğu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın gerçekleştiği bölgede bir adet kısa dipçikli bir pompalı tüfek bulunurken cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

