Malatya'da kaza! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde işçileri taşıyan bir servis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
- Kaza, Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi maden ocağı yolunda meydana geldi.
- M.Ö. idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
- Kazada Hamza G. ve Ali Y. hayatını kaybetti.
- 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
- Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi maden ocağı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede işçileri taşıyan M.Ö. idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ 10 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre Hamza G. ile Ali Y. hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
