Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi şarampole devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Hekimhan ilçesi Güvenç Mahallesi maden ocağı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede işçileri taşıyan M.Ö. idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 10 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre Hamza G. ile Ali Y. hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi ise yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

