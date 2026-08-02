Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan taşlı ve traktörlü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsünün kaçmak için aracı grubun üzerine sürdüğü, iki kişinin son anda ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Olayda bir köy korucusu yaralanırken, jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan taşlı ve traktörlü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SÜRÜCÜYE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bahçesindeki işini tamamladıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen N.D.'nin önü, daha önce hayvan otlatma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan bir grup tarafından kesildi. Kısa sürede büyüyen tartışmada grup, traktöre taşlarla saldırmaya başladı.

Malatya'da taşlı ve traktörlü kavga kamerada! Traktörü grubun üzerine sürdü

TRAKTÖRÜ SALDIRGANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Saldırıdan kaçmaya çalışan N.D., traktörü grubun üzerine sürerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Yaşanan kargaşa sırasında traktörde bulunan köy korucusu A.K. dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Olay sırasında iki kişi de hareket halindeki traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Malatya'da taşlı ve traktörlü kavga kamerada! Traktörü grubun üzerine sürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köy korucusu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da taşlı ve traktörlü kavga kamerada! Traktörü grubun üzerine sürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, grubun traktöre peş peşe taş attığı, sürücünün ise saldırıdan kurtulabilmek için traktörü kalabalığın üzerine sürdüğü ve yaşanan panik anları net şekilde görüldü.

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

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