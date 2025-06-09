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Malezya'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı! 15 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Malezya&#039;da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı! 15 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malezya'da üniversite otobüsünün karıştığı feci kazada 14 öğrenci dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yetkililer, otobüsün kontrolünü kaybederek arkadan çarptığını belirtirken, kazanın yaşandığı Doğu-Batı otoyolunun ülkenin en tehlikeli yollarından biri olduğu vurgulandı.

Malezya'da korkunç bir olay yaşandı.

Malay Mail haberine göre, Sultan İdris Eğitim Üniversitesine (UPSI) ait öğrenci otobüsü, eyaletin Doğu-Batı otoyolunda bir araçla çarpıştı.

Malezya'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı! 15 kişi öldü - 1. Resim

Gerik bölgesi yakınlarındaki çarpışma sonrası otobüs kayarak devrildi, diğer araç ise yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri ve itfaiye güçleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Malezya Sivil Savunma Gücünün (APM) açıklamasına göre, kazada 15 kişi öldü, ikisi ağır 33 kişi yaralandı.

Ölenler arasında yaşları 21 ile 23 arasında 14 UPSI öğrencisi bulunuyor. Otobüs ve araçta toplamda 48 yolcunun bulunduğu belirtiliyor.

Malezya'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı! 15 kişi öldü - 2. Resim

FECİ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Perak Eyalet Polisi Şefi Hisam Nordin, "Otobüsün kontrolünü kaybettiği ve (araca) arkadan çarptığı görülüyor" açıklamasını yaptı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, açıklamasında, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve yetkililere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdi.

Başbakan İbrahim, "Sık sık tekrarlanan bu tür yürek parçalayıcı felaketler, dikkatli olmak ve acele etmemek için herkese bir ders olmalı. Hayatlarınız çok değerli ve yeri doldurulamaz" ifadelerini kullandı.

South China Morning Post'un haberinde, kazanın meydana geldiği "Doğu-Batı otoyolunun" ülkenin en tehlikeli yollarından biri olduğu aktarıldı.

Otoyol, Malezya yarımadasının iki kıyısını birbirine bağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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