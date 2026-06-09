Mardin’de gelini tarafından darp edildikten sonra otomobille yaralandığı iddia edilen Neriman Çekin’in yargılandığı davada mahkeme, sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 1 Ekim’e erteledi. Duruşma sonrası Çekin ve avukatı adalet çağrısını yineledi.

20 Haziran 2024 tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, 57 yaşındaki Neriman Çekin’in gelini tarafından darp edildikten sonra araçla yaralandığı iddiası yargı sürecine taşındı. Mardin’de görülen davanın son duruşmasında mahkeme, sanığın tutuklanması talebini kabul etmedi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Gurbet Bilbay, tutuklama talebinin reddedildiğini belirterek dosyanın mevcut aşamasının gerekçe gösterildiğini ifade etti.

YARALANMA AĞIR NİTELİKTE

Bilbay, müvekkilinin yaşadığı sürecin kamuoyuna yansıma nedenine ilişkin olarak, “Müvekkilim adaleti mahkeme salonlarında bulamadığı için artık medyada arama gereği duyuyor” dedi. Çekin’in ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Bilbay, raporların dosyada mevcut olduğunu ve yaralanmanın ağır nitelikte olduğunu savundu.

Avukat Bilbay, "Dört ameliyat geçirdi, vücuduna platin takıldı ama hâlâ bu kadın için adalet yerini bulmadı. Tepkisi de tam olarak buna" ifadelerini kullandı.

Dosyada tarafların durumuna da değinen Bilbay, mağduriyet yaşadığı belirtilen müvekkilinin aynı dosyada sanık olarak yer almasına tepki göstererek, adli raporların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

PANİK Mİ, KASITLI MI?

Bilbay, sanığın savunmasının olay yeri görüntüleriyle örtüşmediğini savunarak şöyle konuştu:

"Sanık sürekli suçtan kurtulmak için ‘Arabayı kullandığım sırada bana şişe fırlattı, panikledim ve ortamdan uzaklaştım' diyor. Fakat görüntülere bakıldığında araç hareket etmezken şişenin fırlatıldığı görülüyor. Daha sonrasında müvekkilimi hedef alarak üzerine doğru ilerliyor, ardından duruyor, kardeşini alıyor ve 112'yi aramadan olay yerinden ayrılıyor. Size soruyorum; burada panikle yapılan bir hareket mi var, yoksa kasıtlı yapılan bir hareket mi var?"

"BEN SADECE ADALET İSTİYORUM"

Yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını söyleyen Neriman Çekin, "İki gün önce siteye geldiler, beni rencide ettiler, tehdit ettiler. ‘Seni öldürürüz, mahkemeden vazgeç' dediler. Karşı tarafın avukatı da yapmadığım şeyleri söyleyerek beni çok rencide ediyor. Ben yalan söylemiyorum. Ben taça mı meraklıyım, ünlü mü olacağım? Benim kemiklerim kırıldı. On bir, on iki ay yerde kaldım. Kendi ihtiyaçlarımı bile göremiyorum. Eşimin ve kızımın yardımıyla ayakta durabiliyorum. Ben sadece adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

Oğlunun da tehdit edildiğini öne süren Çekin, "Oğlum gelip şahitlik yaptı ama abisi onu tehdit etti. ‘Sen kız kardeşimden ayrılırsan sana neler yaparım, çok pişman olursun' dedi. Bunların dile getirilmemesi bana çok ağır geliyor. Bu süreçte şeker hastası oldum, psikolojim bozuldu, ilaç kullanıyorum. Yeter artık. Beni arabayla ezdi. Her tarafımı kırdı. Dört ameliyat geçirdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ben sadece hakkımı istiyorum'' dedi.

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