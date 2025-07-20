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Markete diye çıkmıştı, dehşeti yaşadı! Taciz edip arabayla ayağının üzerinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Taciz, Şehir, Fatih, İstanbul, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokakta yürüyen bir kadın, adeta kabusu yaşadı. Kadının yürüdüğü esnada sözlü tacizde bulunan araç sürücüsü, akılalmaz şeyler yaptı. Kendisine tepki gösteren kadının ayağının üzerinden geçerek olay yerinden kaçan sürücü kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Emine Şevval Çetinkaya, markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada bir araç kadının yanına yaklaştı.

Kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız edici ifadeler kullandı.

Markete diye çıkmıştı, dehşeti yaşadı! Taciz edip arabayla ayağının üzerinden geçti - 1. Resim

APARTMAN ADRESİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT ETTİ

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalıştı ancak şahıs tehditlerine devam ederek Çetinkaya'nın oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehdit etti. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki gösterdi ve aracın ön kapısından tuttu.

TEPKİ GÖRÜNCE ARACIYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaptı. Bu sırada Çetinkaya'nın ayağının üzerinden geçti. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan genç kadının yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yol kenarına yanaştığı, genç kadının ise aracın yanına geldiği, sürücüyle bir süre konuşmalarının ardından aracın aniden hızla uzaklaştığı ve genç kadının da peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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