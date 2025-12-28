Mersin'de iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentteki iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden 5'i Mersin'de, 4'ü Adana'da yakalandı. Zanlıların adreslerinde çalıntı plakalı araç, 3 otomatik tüfek, çok sayıda şarjör ve kar maskesi ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası