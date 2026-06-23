Mersin'in Mut ilçesinde eski çöp döküm sahasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesi Palantepe Mahallesi'nde bulunan eski çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana gelen yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.

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