Nevşehir'de 30 yaşındaki Ebru D.'den haber alamayan erkek arkadaşı, genç kadını evinde asılı halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anahtar detayı dikkat çekti.

Korkunç olay Nevşehir'de yaşandı. Ebru D.'den (30) haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., mesajlarına cevap verilmemesi üzerine kadının ikametine gitti.

Eve geldiğinde kapı üzerinde anahtarların takılı olduğunu fark eden Ömer M., alt komşusu B.K. ile birlikte daireyi kontrol etti.

EVİN GİRİŞİNDE FECİ HALDE BULDULAR

İkamete giren şahıslar, Ebru D.'yi evin giriş holünde asılı vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısın talimatı üzerine soruşturma başlatıldı. Ebru D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

