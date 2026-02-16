Bursa'da hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, otomobille çarpıştı. Feci kazada 59 yaşındaki Yakar hayatını kaybederken, kaza anı başka bir motosikletin kask kamerası ile görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkiinde İznik-Pamukova Devlet Karayolu'nda Suat Yakar (59) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Fatih Metiner idaresindeki otomobille çarpıştı.

Suat Yakar

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet, otomobille çarpıştı! Feci ölüm kamerada

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası