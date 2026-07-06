İhlas Haber Ajansı
Ne lastiği kaldı ne egzozu! Dubaya çarpan araç parçalandı
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki mantar dubaya çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda aracın tekeri ve egzozu koparken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Özetle DinleNe lastiği kaldı ne egzozu! Dubaya çarpan araç par...
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3. Sayfa 11 dk önce
Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki dubaya çarparak durdu.
- Kaza, S.G. (27) idaresindeki otomobilin kontrolden çıkmasıyla meydana geldi.
- Otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarptı.
- Kazada yaralanan olmadı.
- Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ve egzozu koptu.
- Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde S.G. (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
LASTİĞİ VE EGZOZU KOPTU
Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton mantar dubaya çarparak yol ortasında kaldı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol arka tekeri ile egzozu koptu.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa giren otomobilin kontrolden çıkması, savrularak refüjdeki mantar dubaya çarpması yer alıyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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