Aydın spor camiasının sevilen isimlerinden "Müdür" lakaplı Nevzat Demircioğlu, Efeler ilçesindeki bir caminin tuvaletinde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Demircioğlu’nun ani ölümü ailesi ve spor camiasını hüzne boğdu.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Hacı Fevzibey Camii’nde meydana geldi. Cami görevlisinin tuvalet bölümünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Demircioğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri camide güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Aydın spor çevrelerinde uzun yıllardır tanınan Nevzat Demircioğlu olduğu belirlendi. Demircioğlu’nun cenazesi, incelemelerin ardından Kemer Mezarlığı morguna kaldırıldı. Demircioğlu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü bildirildi.

Ölmeden saatler önce takımla birlikteydi... Aydınspor'un 'Müdür'ü Nevzat Demircioğlu cami tuvaletinde ölü bulundu

VEFATINDAN ÖNCE ANTRENMAN İZLEMEYE GİTMİŞ

Nevzat Demircioğlu’nun vefatından saatler önce, gönül verdiği Aydınspor’un antrenmanını takip etmek için stadyuma gittiği öğrenildi. Soğuk havaya rağmen antrenmanı izleyen Demircioğlu’na, Aydınspor teknik ekibi ve futbolcular tarafından üşümemesi için bir mont hediye edildi. Bu anlamlı jest karşısında duygulanan Demircioğlu’nun, takıma teşekkür ettiği belirtildi.

Hayatı boyunca Aydınspor sevgisiyle bilinen ve maçlarda takımının formasını üzerinden çıkarmayan “Müdür” lakaplı Demircioğlu’nun ani kaybı, ailesini, sevenlerini ve Aydın spor camiasını üzerken, olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AYDINSPOR SON ANLARINI PAYLAŞTI

Aydınspor'da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kulübümüzün Sevilen isimlerinden Nevzat Demircioğlu [ Nevzat Müdür ] kalp krizi sonucu vefat etmiştir, derin bir üzüntüyle vefat haberini aldık. Allah Rahmet Eylesin Başımız Sağolsun.

Son yolculuğu öncesi bugün antremanımızdaki görüntüler bu şekildeydi.



