AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. “Terörsüz Türkiye” süreci ve uyuşturucu tehdidine dikkat çeken Ensarioğlu, Leyla Zana’ya yönelik tezahüratlar konusunda da Bahçeli’nin duyduğu rahatsızlığı kamuoyuna aktardı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Ensarioğlu, görüşmede hem geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hem de Bahçeli’nin barış sürecine verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ensarioğlu, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin desteğiyle ilerlediğini vurguladı. Ensarioğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin çabalarıyla ve desteğiyle bu barış süreci başladı ve bana göre çok iyi gidiyor. Halk rahatladı" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Selim Ensarioğlu, Bahçeli'yle görüşmesinin detaylarını anlattı

YASAKLI MADDELER HAKKINDA KONUŞTULAR

Uyuşturucu konusunda da Bahçeli ile konuştuklarını aktaran Ensarioğlu, "Gençlerin hepsi uyuşturucu peşinde koşuyor demiyorum. Ama iş peşinde koşarken, ekmek kazanmaya çalışırken o tuzaklara düşecektir. Ben çok büyük bir tehlike gördüm. Bahçeli'yle bunu görüştüm. İnsana eğitim vermeliyiz. Gençler eğitim görmeli veya meslek olarak yetişmeli" dedi.

LEYLA ZANA'YA KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Leyla Zana'ya yönelik tezahürata ilişkin Ensarioğlu, "Bahçeli çok üzüldü. Dedi ki 'tarihini hatırlamıyorum. Bir tarihte İstanbul'da Beşiktaş'a gittim. Koyu bir Beşiktaşlıyım. Gittim orada böyle benzeri onun gibi tezahürat yapıldı. Oradaki takımlar yani. Takımlar argo konuşmalar. Ya ben rahatsız oldum bir daha da gitmedim'.

Bu seneyi aile yılı ilan ettik. Aile dedin, namus dedin, ana dedin, kadındır. Kadının Kürt'ü, Türk'ü yoktur. Evladı olan ana anadır, evladı olan anne anadır. Yani benim için Cumhuriyeti'nin elleri de Diyarbakır'ın elleri de benim anamdır. Ben ellerini öperim. Hangi akıllı aklı, hangi edepli? Evine giderse karının, kızının yüzüne nasıl bakarsın. Kızın sana dese baba sen bir kadına küfür et. O kadın burada değil. O kadın milletvekili değil. Kızına, karına nasıl anlatırsın bunu" diye konuştu.

