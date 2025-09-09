5 yaşındaki otizmli oğlunu darp etmişti: Herkesin gözü önünde saldırdı

Olay Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.İ, 8 dönüm arazisini O.P.'ye kiraladı. İddiaya göre O.P., yaklaşık 30 yıldır kiralık olarak ektiği tarım arazisinin 20 yıldır ücretini ödemedi. Birçok kez parasını isteyen A.E.İ. hiçbir şekilde parasını alamadı.

OTİZMLİ ÇOCUĞU KULAKLARINDAN TUTUP SALDIRDI

Mahallede yürürken A.E.İ.'nin eşi E.İ'yi gören O.P., iddiaya göre, 'Ben tarlaları ekeceğim' deyip kadına küfürler savurdu. Yaptığının ayıp olduğunu söyleyen E.İ'ye sinirlenen O.P., kadının 5 yaşındaki ağır otizmli çocuğunu kulaklarından tutup, yüzüne vurarak saldırdı. Darp sonrası ise çocuk krize girdi.

ÇOCUĞUNU DARBEDEN ADAMA MEYDAN DAYAĞI

Buna sinirlenen anne E.İ, durumu eşine bildirdi. İşten gelen eşiyle birlikte O.P.'nin oturduğu kıraathaneye giden E.İ burada kendine hakim olamadı. O.P.'nin yakasına sarılan E.İ, kirasını ödemediği iddia edilen adamı darbetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda E.İ'nin O.P.'yi dakikalarca darbettiği görülüyor. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

"HEM BANA, HEM DE OĞLUMA HAKARET ETTİ"

Kendilerine borcu olan adamı darbeden 37 yaşındaki E.İ olayı şu sözlerle anlattı:

"Eşimin babaannesinden kalan tarlalarımız vardı. Bu adamla kira konusunda anlaşamıyorduk. Bizim 36 senedir hiçbir kira paramızı vermedi. Biz de paramızı istediğimiz için adamla ters düştük. Biz, '36 senedir ekmişsin. Eğer bu sene de ekersen kira parasını getir' dedik. Adam tekrar tarlayı ekti ama parasını getirmedi. 'En azından tarlalarımızı boşalt' dedik. Onu da yapmadılar. Darp olayını anlatan E.İ kiracının arabayla önlerini kesip küfürlerde ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Bunlara cevap olarak "söylediklerin ayıp" dediği için kiracı O.P.'nin daha çok sinirlendiğini belirten anne, bu olaydan sonra O.P.'nin çocuğuna saldırdığını söyledi.

Yaşanan olayın ardından eşine haber veren E.İ, olayları şöyle anlattı:

"Bana hakaret edilmesini geçtim ama çocuğuma yapılan şey çok zoruma gitti. Kıraathanenin önüne motosikletle gittim. Eşime, beni götürmesini söyledim ama o kavgaya karışmadı. 'Şu oğluna bak' diyerek hem bana, hem de oğluma tekrar hakaret etti. Ben de dayanamadım saldırdım. O da bize saldırdı. Davalarımız açıldı. Sorunu varsa bizle halledebilirdi. Annesini, karısını veya kızını gönderip benimle halledebilirdi. Kendi sorunu varsa eşimle halledebilirdi. Büyükler dururken neden çocuğa saldırdı?"

"KEŞKE OĞLUM BÖYLE BİR OLAY YAŞAMASAYDI"

Eşinin yanında olduğunu belirten baba A.E.İ ise "Bizim tarla meselemiz vardı. Tarlamızı boşaltmasını istiyoruz, boşaltmıyor. Kira paramızı istiyoruz, vermiyor. Biraz da bizi küçümsüyor." dedi.

Aynı zamanda saldırganın akrabaları olduğunu söyleyen baba. "Uzaktan halamızın oğlu olur. Bu olay karşısında heranne baba bunu yapardı. Affedersiniz, köpek bile yavrusunu altından çektiğin zaman saldırır. Çocuğumuz darbedildi, biz de gereken neyse onu yaptık. Şimdi mahkemeliğiz. Keşke oğlum böyle bir olay yaşamasaydı. Oğlum beceri eğitimi verilen 3 ayrı okula gidiyor, tuvaletine alıştırmıştık, ağır otizmli. Şimdi her şey tam tersine döndü." şeklinde konuştu.