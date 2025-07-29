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Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi...
YKS, Sınav, Kaçma, Para, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son iki yılda başvurduğu hâlde; YKS; ALES, KPSS, YDS ve DGS gibi sınavlara girmeyenlerin sayısı 3 milyonu geçti.

HABER MERKEZİ ANKARA - ÖSYM’nin verdiği bilgilere göre YKS’ye başvurduğu hâlde sınava girmeyen aday sayısı 2023 yılında 1,3 milyon, 2024’te 600 bin, 2025 yılında da 439.536 oldu. Son 2 yılda ise başvurduğu hâlde, YKS; ALES, KPSS, YDS ve DGS gibi sınavlara girmeyenlerin sayısının 3 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi... - 1. Resim

15 DAKİKA TARTIŞMASI

Öte yandan KPSS ve ALES gibi sınavlarda adayların geç geldiği için sınavın yapılacağı binalara alınmamasına yönelik tartışmalar sürüyor. Milletvekilleri, birkaç dakikalık gecikmeler nedeniyle adayların sınava alınmamasının kamu vicdanını yaralandığını gündeme getirse de ÖSYM 15 dakika kuralından geri adım atmama kararlılığında.

Milletvekillerinin bu konudaki soru önergelerine ÖSYM tarafından “Adaylar, sınav binasına sınav başlama saatinden en geç 15 dakika önce gelmek zorundadırlar. Bu süre sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak adayların üst aramasının yapılması dâhil iş ve işlemlerin zamanında yapılabilmesi, adayların ve görevlilerin sınav öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamaları için belirlenmiştir. Geciken adaylar için sınav binasına alım süresinin sınırlarının kaldırılması durumunda; sınav başlama saatine kadar uzayacak bir düzensizliği ortaya çıkaracak, sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak iş ve işlemlerin yapılamamasına neden olacaktır” cevabı verildi.

Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi... - 2. Resim

KURALLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

ÖSYM ayrıca, üzerinde küpe, kolye, bilezik, yüzük broş ve diğer takılarla sınava girilmesine izin verilmeyeceğinin sınav kılavuzlarında yer aldığını hatırlatarak, bu kuralın da değiştirilmeyeceği mesajını verdi. Adayların üzerindeki eşyaların ‘Emanet dolaplarında’ saklanması önerisi konusunda ise ÖSYM’nin cevap yazısında “Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan eşyalar ile sınav binalarında hiçbir şekilde emanet eşya alınmayacağına ilişkin kural ilgili sınav kılavuzlarında adaylara tebliğ hükmünde olmak üzere duyurulmaktadır” denildi. Öte yandan, 15 dakika kuralına uymadığı için sınava alınmayanlarla ilgili bir istatistiki bilgi bulunmuyor.

ÖSYM’nin verdiği bilgilere göre YKS’ye başvurduğu hâlde sınava girmeyen aday sayısı 2023 yılında 1,3 milyon, 2024’te 600 bin, 2025 yılında da 439.536 oldu. Son 2 yılda ise başvurduğu hâlde, YKS; ALES, KPSS, YDS ve DGS gibi sınavlara girmeyenlerin sayısının 3 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi... - 3. Resim

15 DAKİKA TARTIŞMASI

Öte yandan KPSS ve ALES gibi sınavlarda adayların geç geldiği için sınavın yapılacağı binalara alınmamasına yönelik tartışmalar sürüyor. Milletvekilleri, birkaç dakikalık gecikmeler nedeniyle adayların sınava alınmamasının kamu vicdanını yaralandığını gündeme getirse de ÖSYM 15 dakika kuralından geri adım atmama kararlılığında.

Milletvekillerinin bu konudaki soru önergelerine ÖSYM tarafından “Adaylar, sınav binasına sınav başlama saatinden en geç 15 dakika önce gelmek zorundadırlar. Bu süre sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak adayların üst aramasının yapılması dâhil iş ve işlemlerin zamanında yapılabilmesi, adayların ve görevlilerin sınav öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamaları için belirlenmiştir. Geciken adaylar için sınav binasına alım süresinin sınırlarının kaldırılması durumunda; sınav başlama saatine kadar uzayacak bir düzensizliği ortaya çıkaracak, sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak iş ve işlemlerin yapılamamasına neden olacaktır” cevabı verildi.

Parayı ödeyip imtihandan kaçıyorlar! Başvuran 3 milyon kişi sınava girmedi... - 4. Resim

KURALLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

ÖSYM ayrıca, üzerinde küpe, kolye, bilezik, yüzük broş ve diğer takılarla sınava girilmesine izin verilmeyeceğinin sınav kılavuzlarında yer aldığını hatırlatarak, bu kuralın da değiştirilmeyeceği mesajını verdi. Adayların üzerindeki eşyaların ‘Emanet dolaplarında’ saklanması önerisi konusunda ise ÖSYM’nin cevap yazısında “Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan eşyalar ile sınav binalarında hiçbir şekilde emanet eşya alınmayacağına ilişkin kural ilgili sınav kılavuzlarında adaylara tebliğ hükmünde olmak üzere duyurulmaktadır” denildi. Öte yandan, 15 dakika kuralına uymadığı için sınava alınmayanlarla ilgili bir istatistiki bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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