Edirne'de 17 yaşındaki T.A., çocuk parkında husumetlisi olduğu yaşıtı H.G.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. H.G. isimli çocuğun yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Edirne'de Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında T.A. (17), aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı.

Parkta dehşet! 17 yaşındaki çocuk pompalıyla ateş açtı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o sırada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Parkta dehşet! 17 yaşındaki çocuk pompalıyla ateş açtı

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

YARALI ÇOCUK HASTANEDE

Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

