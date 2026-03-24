İhlas Haber Ajansı
Parkta dehşet! 17 yaşındaki çocuk pompalıyla ateş açtı
Edirne'de 17 yaşındaki T.A., çocuk parkında husumetlisi olduğu yaşıtı H.G.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. H.G. isimli çocuğun yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Özetle DinleParkta dehşet! 17 yaşındaki çocuk pompalıyla ateş ...
Kaydet
3. Sayfa 11 dk önce
Edirne Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında husumetli iki çocuk arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanıldı.
- 17 yaşındaki T.A., aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki H.G.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.
- Olay sırasında parktaki çocuklar panikle kaçıştı.
- Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli T.A. etkisiz hale getirildi.
- H.G. yaralı olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Şüpheli T.A.'nın işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
0:00 0:00
1x
Edirne'de Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında T.A. (17), aralarında husumet bulunan H.G.'ye (17) pompalı tüfekle ateş açtı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Şüphelinin elindeki tüfekle ateş ede ede parka koştuğu ve o sırada halı sahada oyun oynayan çocukların panikle kaçıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olay sırasında tesadüfen bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla müdahale ederek şüpheli T.A.'yı suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babasını ve ağabeyini öldürdü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı
YARALI ÇOCUK HASTANEDE
Yaralanan H.G.'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR