Aralıksız kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunda, 3 ay sonra yeniden çalışmalar başladı. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede yolun ulaşıma açılmasıyla Bahçesaray ilçesinin Van merkez ile olan bağlantısını tekrar sağlanacak.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van’da kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreye kadar ulaşmış, çığ riskine karşı Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılmıştı. Aylarında metrelerce karla kaplanan yolun 3 ay sonra ulaşıma açılması için çalışmalar başladı.

Kar kalınlığı 5 metre! 3 aydır ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolunda çalışma başladı

ÇIĞ RİSKİ VARDI

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Van’da 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle bölgeye girmesiyle açılmaya başlamıştı. Van-Bahçesaray kara yolu da Aralık ayından bu yana kapalı olarak duruyordu.

3 AYDIR ULAŞIMA KAPALI

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yolun açılması için çalışmalar başladı. Tam 3 aydır dünyayla bağlantısı kesilen yol, yeniden ulaşıma açılacak.

BAĞLANTI AÇILACAK

Ekipler bölgedeki çığ riskine karşı kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yolun ulaşıma açılmasıyla Bahçesaray ilçesinin Van merkez ile olan bağlantısını tekrar sağlayacak. 3 aydır kapalı tutulan yol nedeniyle sürücüler, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden çok daha uzun bir rotayı kullanmak zorunda kalıyordu.

EN FAZLA KAR ÖRTÜSÜ

Yolun en kritik noktalarında kar yüksekliğinin yer yer 4-5 metreye ulaştığı, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar kalınlığının 3 metre 50 santime ulaştığı bildirilmişti. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası olarak kayıtlara geçmişti.

65 YOL KAPALI

Öte yandan Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşım 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor. Bahçesaray'da 14, Başkale'de 32 Çatak'ta 18, Gürpınar'da 22 ve Muradiye ilçesinde 9 olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin yolları kapandı.

