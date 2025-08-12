Pendik'te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale etti

İstanbul Pendik'te gece yarısı korkutan anlar yaşandı. Üç katlı bir binanın çatısından yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının alt katlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayı gören vatandaşlar, alevlerin çatıyı sardığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.