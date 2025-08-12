Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pendik'te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale etti

Pendik'te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pendik&#039;te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İstanbul Pendik'te gece yarısı korkutan anlar yaşandı. Üç katlı bir binanın çatısından yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının alt katlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayı gören vatandaşlar, alevlerin çatıyı sardığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
