Polis sevgilisi dehşeti yaşattı: Neler yapabileceğini biliyorum

Çankırı'da yaşayan üniversite öğrencisi E.K., 2022 yılında tanıştığı polis memuru O.K. ile sevgili oldu. Bir süre sonra çift arasında kıskançlık sebebiyle sorunlar yaşanmaya başladı. Kıskançlık krizleri yaşadığı iddia edilen O.K.'nin E.K.'yi darbetmeye başladığı öne sürüldü.

Aldığı darbeler sonucu darp raporu alan E.K., O.K. hakkında şikayetçi olurken, farklı bir şehirde görev yapan polis memuru O.K.'nin silahına el konularak pasif bir göreve çekildi. O.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen E.K., suç duyurusunda bulunduğunu, ancak adli tatil dolayısıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Can güvenliğinin olmadığını belirten E.K., şahıs hakkındaki soruşturmanın hızlandırılmasını istedi.

O.K. ile 3 yıldır ilişkilerinin olduğunu belirten E.K. şunları söyledi:

"SİLAHIN KABZASI İLE BENİ DARBETTİ" "Evlilik yolunda ilerliyorduk. Ailelerimiz bu durumu biliyordu, ciddiydik. İlişkimizin ortalarında bu şahıs bana fiziki şiddet uygulamaya başlamıştı. Defalarca yapıp özür diliyordu, sürekli kendisini affettiriyordu. Daha sonra Çankırı'ya geldi, birlikte piknik yaptık. Piknik dönüşünde beni rehberimde kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonumu elimden alıp arabanın kapılarını kilitledi. Ardından beni arayan numarayı arayıp hakaretler etti. Arabayı yol kenarında müsait bir yere çekip silahın kabzası ile beni darbetti. İlk önce namlusuyla vurdu, ardından kabzasıyla darbetmeye devam etti. Saçımı çekti, boğazımı sıktı, ben hiç nefes alamadım beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra araçtan inip beni aracın etrafında saçımdan tutarak yerde sürükledi. Ardından küfür ederek beni arabaya geri bindirdi. Beni evin yakınlarına bırakana kadar ölümle tehdit etti"

"KAFASINA SİLAH DAYAYIP BANA VİDEO ATIYORDU"

O.K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren E.K., "Daha önceden de psikolojik sorunları vardı. Kafasına silah dayayıp bana video atıyordu. Fakat ben işlerin bu aşamaya geleceğini düşünmüyordum. Sürekli beni öldürüp sonra kendini öldürmekle tehdit ediyordu. Beni evimin yakınlarında bıraktı. Ben araçtan inerken silahın tetiğini çekti. O an beni vuracağını düşündüm ve çok korktum. Daha sonra ben topallayarak araçtan indim. İki dizim de yaraydı, sürüklendiğim taş batmıştı. Bu durumu aileme bile anlatamadım, sadece arkadaşıma anlattım. Ailem bile bu olayı 10 gün sonra öğrendi. Ardından darp raporu aldım, tedbir kararı çıkarttım. Tedbir kararının bittiği gün bile beni aramaya başladı. Daha sonra bir kez daha tedbir kararı çıkarttım. Bu şahıs farklı bir ilde kaymakam koruması olarak görev yapıyordu. Görevinden çekildiğini, silahının alınıp pasif bir göreve verildiğini söylediler. 3 yıllık erkek arkadaşımdı, neler yapabileceğini biliyorum, şu an can güvenliğim yok. Adli tatil olduğu için dosya bekleme aşamasında. İşlemlerin hızlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.