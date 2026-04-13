Denizli’de 'dur' ihtarına uymayıp polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye yaklaşık 200 bin TL ceza kesildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Acıpayam yolu üzerinde gece saat 03.45 sıralarında trafik denetimi yapan ekipler, bir hafif ticari araca dur ihbarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

Aracın önünde bulunan polis sürücünün aniden kaza basmasıyla aracın altında son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anların ardından harekete geçen ekipler, kaçan aracı kısa sürede yakalayarak sürücüyü gözaltına aldı.

200 BİN TL CEZA YEDİ

Yapılan kontrollerde sürücünün birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Olay sonrası araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye yaklaşık 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

