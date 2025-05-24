Rahatlığı 'pes' dedirtti! Çaldığı bisikleti bırakıp park halindeki motoru aldı

Denizli'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir hırsız, gece çaldığı bisikleti beğenmeyince bırakıp park halindeki motosikleti alarak kaçtı.

Denizli Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah uyanan M. Serhat U. aracına binmek için çıktığında motosikletinin olmadığını fark etti.

GÖRENLER İNANAMADI

Motosiklet sahibi M. Serhat U. , bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerine izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs önce bisikleti ile gelip ardından park halinde bulunan motosikleti bakmak için bisikletini yol kenarına koydu. Ardından hırsızın, motosikletin yakıt deposunu kontrol ettiği sonrasında ise bisikleti bırakıp motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını görüldü.

ÇALINTI BİSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, hırsızın bıraktığı bisikletin de çalıntı olduğu öğrenildi. Ardından çalıntı bisikletin sahibi bulunarak teslim edildi.

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.