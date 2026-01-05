Kağıthane’den arkadaşlarıyla mantar toplamak için Rumelifeneri’ne giden Ayfer Özmen’den saatlerce haber alınamadı. Kayıp kadın, gece yapılan arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

İstanbul Kağıtnhane Sanayi Mahallesi’ndeki evinden arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak amacıyla Rumelifeneri’ne giden Ayfer Özmen’den, saat 17.30’dan itibaren haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

UÇURUMUN KENARINDA BULUNDU

Ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü. Yapılan aramalar sonucunda Özmen, Rumelifeneri istikametindeki ormanlık alanda bir uçurumun kenarında hafif yaralı halde bulundu.

Yaralı kadının bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılması için kurtarma çalışmaları başlatılırken, Özmen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

