Almanya’nın dış istihbarat servisi BND’nin, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın Air Force One uçağındaki telefon görüşmelerini yıllar boyunca gizlice dinlediği ortaya çıktı. Yeni yayımlanan bir kitapta yer alan bilgilere göre, şifrelenmediği sanılan hatlardan yapılan görüşmeler Alman istihbaratının radarına takıldı ve Washington-Berlin hattında sessizce izlenen büyük bir casusluk perdesi aralandı.

MERKEL DİNLENİRKEN BERLİN DE WASHİNGTON’U İZLEDİ

Skandalın zamanlaması dikkat çekti. ABD istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel’i dinlediğinin açığa çıktığı dönemde, BND’nin de Obama’nın iletişimlerini takip ettiği bilgisi gün yüzüne çıktı.

Alman kamuoyunda “arkadaşlar arasında casusluk olmaz” tepkileri yükselirken, Berlin’in aynı dönemde Washington’u izlediği anlaşıldı.

ŞİFRELİ SANILDI, AÇIK ÇIKTI

Kitaba göre BND, Air Force One’dan yapılan bazı telefon görüşmelerinin tam olarak şifrelenmediğini tespit etti. Uçuş sırasında kullanılan radyo frekansları izlenerek, Obama ve üst düzey ABD’li yetkililerin konuşmalarına erişildi. Görüşmeler yazıya döküldü ve yalnızca dar bir istihbarat çevresinde dolaştı.

GİZLİ DOSYA BND BAŞKANINA SUNULDU

Elde edilen kayıtların, gizli bir dosya halinde doğrudan BND başkanına iletildiği aktarıldı. Belgelerin büyük bölümünün daha sonra imha edildiği belirtilse de, dinleme faaliyetinin yıllar boyunca sürdüğü ifade edildi. Alman Başbakanlığı’nın bu operasyondan uzun süre haberdar edilmediği kaydedildi.

OBAMA EN HASSAS HEDEFTİ

Alman parlamentosunda 2014–2015 yıllarında yürütülen istihbarat soruşturmasında bazı detaylar açığa çıksa da, BND’nin en kritik hedefinin Barack Obama olduğu bilgisi gizli kaldı. Kitapta, bu bilginin özellikle saklandığına dikkat çekildi.

SADECE OBAMA DEĞİL

BND’nin geçmişte Hillary Clinton ve John Kerry gibi ABD’li üst düzey isimlerin bazı görüşmelerini de izlediği daha önce basına yansımıştı. Ancak ABD başkanının doğrudan dinlenmesi, müttefikler arasındaki güven krizini çok daha derin bir noktaya taşıdı.

WASHİNGTON SESSİZ KALDI

BND, iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı. Alman istihbaratı, bu tür konularda yalnızca federal hükümete ve kapalı kapılar ardında parlamentoya bilgi verdiğini duyurdu. Obama cephesinden de resmi bir açıklama gelmedi.

