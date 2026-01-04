Almanya’nın başkenti Berlin karanlığa gömüldü! Aşırı solcu bir grubun sabotajı sonucu on binlerce hane elektriksiz kaldı, okullar kapandı, ordu sahaya indi. Avrupa’nın göbeğinde altyapı alarmı verildi.

Almanya’nın başkenti Berlin, aşırı solcu bir grubun üstlendiği sabotajla sarsıldı. Güneybatı bölgelerdeki nakil hatlarına verilen zarar nedeniyle 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yeri elektriksiz kaldı. Günlerdir süren kesinti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

AŞIRI SOLCU VOLKAN GRUBU SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Berlin polisi, elektrik kablolarına yönelik sabotajın aşırı solcu Volkan Grubu tarafından üstlenildiğini duyurdu. Daha önce de benzer eylemlerle gündeme gelen grup hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, kablo yangınları ve kundaklama olaylarıyla ilgili bilgi sahibi olanlara çağrıda bulundu.

TELTOW KANALI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ HEDEF ALINDI

Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey, sabotajda Teltow Kanalı üzerindeki köprüye kundaklama düzeneği yerleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu 5 yüksek gerilim ve 10 orta gerilim hattı ağır hasar gördü. Elektrik altyapısındaki bu yıkım, kesintinin uzun süreli olmasına yol açtı.

ORDU SAHADA, HALKA SICAK YİYECEK DAĞITILIYOR

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerini etkileyen sabotaj sonrası Alman ordusunun devreye girdiğini duyurdu. Bölge halkına belirlenen noktalarda sıcak içecek ve yiyecek dağıtımı başlatıldı. Güvenlik önlemleri artırıldı, polis devriyeleri sıklaştırıldı.

OKULLAR VE KREŞLER KAPANDI, AİLELER ZOR DURUMDA

Elektrik kesintisinin etkilediği bölgelerde bazı okullarda 5 Ocak Pazartesi ile 8 Ocak Perşembe tarihleri arasında eğitim yapılamayacağı velilere bildirildi. Kreşler de kapatıldı. Aileler için alternatif destek planları üzerinde çalışılıyor. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, krizi daha da ağırlaştırdı.

ULAŞIM DA AKSADI: TRENLER DURDU, OTOBÜSLER DEVREDE

Elektrik kesintisi nedeniyle bazı tren hatlarında seferler yapılamıyor. Bu hatlarda geçici olarak otobüs seferleri başlatıldı. Telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de devre dışı kaldı. Bölgedeki hastanelerde bulunan bazı hastalar başka kliniklere sevk edildi.

BERLİN’DE NE OLDU?

Cumartesi sabahı Berlin’in güneybatısında çıkan yangın, Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonunu etkiledi. Zarar gören nakil hatları nedeniyle on binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, kesintinin en erken 8 Ocak Perşembe gününe kadar süreceğini açıkladı.

Avrupa’nın başkentlerinden Berlin’de yaşanan bu tablo, altyapı güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

