Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

N.Ç. idaresindeki otomobil, kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

MOTOSİKLETTEKİLER ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

