İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy'de kaza! Halk otobüsü yan yattı
Çekmeköy’de seyir halindeki otobüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yan yola devrildi. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken otobüste hasar meydana geldi.
Kaza 05.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi.
İstanbul'u sağanak vurdu! Eyüpsultan’daki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
Seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak yan yola devrildi.
Kazada her hangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametini bir süre trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün daha sonra olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
