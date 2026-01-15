Şanlıurfa’da 29 Aralık 2025’te su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz’ün cansız bedeni Suriye’de bulundu. Valilik, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edileceğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, 29 Aralık 2025’te Harran ilçesi Buğdaytepe Mahallesi’nde otomobiliyle su tahliye kanalına düşen ve uzun süredir kayıp olan Halil Gündüz’ün cesedinin Suriye’de bulunduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Gündüz’ün 15 Ocak 2026 tarihinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde tespit edildiği belirtildi. Ceset, gerekli işlemlerin ardından Akçakale Devlet Hastanesine getirildi ve adli sürecin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. Valilik, merhum vatandaş için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ÖĞRENCİLER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, okulların tatil olduğu bir dönemde meydana gelmişti. Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı kaldıkları okuldan almak için yola çıkmıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, tahliye kanalına devrilmiş, araçta bulunan öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz hayatını kaybetmişti. Uzun süren arama çalışmalarına rağmen Halil Gündüz bulunamamıştı.

