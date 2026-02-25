İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde toplu konut şantiyesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Serdest Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde çalışan 26 yaşındaki Serdest Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Şantiyede acı olay! Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi düştüğü yerden iş arkadaşlarının kurduğu düzenekle bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Serdest Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

