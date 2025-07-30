Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü

Türkiye'nin yüreği bir kez daha şehit ateşiyle kavruluyor. Uzman çavuş görevi başında kaza geçirerek şehit düştü.

ASKERİ ARACA BAKIM YAPIYORDU

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı.

ÇEKİCİ İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ, BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

1 YILLIK EVLİYDİ

Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesini de 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.