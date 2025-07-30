Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü

Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü
Şehit, Türkiye, Edirne, Uzman Çavuş, Askeri Araç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araca bakım yaptığı sırada elim bir kaza sonucu şehit düştü.

Türkiye'nin yüreği bir kez daha şehit ateşiyle kavruluyor. Uzman çavuş görevi başında kaza geçirerek şehit düştü.

ASKERİ ARACA BAKIM YAPIYORDU

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı.

Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü - 1. Resim

ÇEKİCİ İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

Şehidimiz var! Edirne’de Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır görevi başında şehit düştü - 2. Resim

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ, BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

1 YILLIK EVLİYDİ

Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesini de 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Almanya'da DEAŞ tarafından 4 kişilik Türk aile katledilmişti! Kundak faciasında karar çıktıO kentte su kullanımı rekor kırdı! Belediyeden uyarı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da devlet hastanesinde korkunç saldırı! Kesici aletle dehşet saçtı - 3. SayfaŞanlıurfa'da devlet hastanesinde korkunç saldırı!TEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü - 3. SayfaTEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi!Hatay’da miras kavgası kanlı bitti: Yengesini katletti - 3. SayfaHatay’da miras kavgası kanlı bitti: Yengesini katlettiİstanbul'da kan donduran anlar! Küçük çocuk, çöp kamyonunun altında can verdi - 3. SayfaKüçük çocuk, çöp kamyonunun altında kaldıMilyonluk vurgun ilçeyi ayağa kaldırdı! Kuyumcuyu boşaltıp sırra kadem bastı - 3. SayfaKuyumcuyu boşaltıp sırra kadem bastıSivas'ta minibüsün devrildiği kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaSivas'ta minibüsün devrildiği kazada can pazarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...