Servis aracı ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde servis aracı ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
- Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde meydana geldi.
- H.A. idaresindeki beyaz eşya servis aracı caddeye çıkış yapmak isterken, Emet Caddesi istikametinden gelen M.H.Ö. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
- Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.H.Ö. ve yolcu K.D. yaralandı.
- Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde H.A. idaresindeki beyaz eşya servis aracı, Kavuncular Sokak girişinden caddeye çıkış yapmak istedi. Bu sırada Emet Caddesi istikametinden seyir halinde olan M.H.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet, önüne çıkan servis aracına çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.Ö. ile arkasında yolcu konumunda bulunan K.D. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.