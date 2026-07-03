Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde servis aracı ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde H.A. idaresindeki beyaz eşya servis aracı, Kavuncular Sokak girişinden caddeye çıkış yapmak istedi. Bu sırada Emet Caddesi istikametinden seyir halinde olan M.H.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet, önüne çıkan servis aracına çarptı.

Servis aracı ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.Ö. ile arkasında yolcu konumunda bulunan K.D. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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