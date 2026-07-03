Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik, sürücü ve yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Açıkça ifade ediyorum: Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile işbirliği yaparak, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi iptal edilen ya da olmayan kişilere de sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildi.

31 ŞAHIS İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Şüphelilerin ayrıca yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

BAKAN GÜRLEK DE DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Buradan açıkça ifade ediyorum: Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir. Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir.

Bu vesileyle; soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla icra eden kahraman İstanbul Jandarma Komutanlığımızı, suç yapılanmalarının deşifre edilmesine her daim sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızı ve emeği geçen ilgili tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Milletimizin hukuk güvenliğini, devletimizin itibarını ve kamu düzenini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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