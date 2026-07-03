Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken milyonlarca memur, emekli, çalışan ve yatırımcı gözünü Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı rakamlara çevirdi. Yılın ilk 6 aylık enflasyonunu ortaya koyacak veriler, temmuz ayında uygulanacak maaş zamları başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2026?

2026 Haziran ayı enflasyon oranı bugün açıklanıyor.. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon görünümü netleşecek, memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranına kadar birçok ekonomik başlıkta hesaplamalar kesinlik kazanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2026?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Açıklama, her ay olduğu gibi TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak yayımlanacak ve piyasalar tarafından anbean takip edilecek.

Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yalnızca aylık enflasyon oranı değil, aynı zamanda 2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş olacak. Enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaş zamları, sosyal yardım ödemeleri ile kira artış oranı başta olmak üzere birçok ekonomik göstergenin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Haziran ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak 2026?

TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

HAZİRAN AYI ENFLASONU NE KADAR OLACAK?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

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